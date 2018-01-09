2018/01/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية توافق على استئناف خط الاتصالات العسكرية الطارئة مع الجارة الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).