2018/01/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قطيعة إستمرت عامين ...الكوريتين تعيد محادثاتها رسميا

متابعة / سكاي برس:

بدأت كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، الثلاثاء، محادثات رسمية هي الأولى بينهما بعد قطيعة استمرت لمدة عامين، بحسب وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، وذكر متحدث باسم وزارة الوحدة في تصريحات صحفية إن المحادثات التي تَجري في منطقة منزوعة السلاح بين البلدين، بدأت بإعلان افتتاحي أدلى به رئيس الوفد الكوري الجنوبي..

وتسعى سول إلى اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع كوريا الشمالية، لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953)، فيما تريد بيونج يانج تخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لملف إعادة توحيد شبه الجزيرة، وكانت الكوريتان اتفقتا، الأسبوع الماضي، على إجراء هذه المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية، التي شهدت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية، وكان آخر لقاء بين وفود البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2015

وانتهت الحرب الكورية بهدنة بدلا من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان في حالة حرب، وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة، هذا واعلن رئيس الوفد الكوري الجنوبي الى المحادثات المزمع اجراؤها بين سيول وبيونغ يانغ ان كوريا الجنوبية ستطرح موضوع استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب الكورية (1950-1953).

ووجد ملايين الكوريين بالاجمال انفسهم منفصلين عن بعضهم على جانبي الحدود بعد الحرب.



وتوفي معظمهم من دون ان تتاح لهم فرصة لقاء اقربائهم من جديد.

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