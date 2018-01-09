الجيش السوري يتصدي لـ 3 اعتداءات لكيان العدو الإسرائيلي ويسقط له عدة صواريخ ويصيب إحدي طائراته

2018/01/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت فجر اليوم لـ3 اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدي طائراته.وأشارت القيادة العامة للجيش السوري إلي أن هذا العدوان السافر يؤكد من جديد دعم “إسرائيل” للمجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولاتها اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة اثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية والانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في إدلب.وتؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخباراتية الارتباط الوثيق بين كيان العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور علي أسلحة إسرائيلية الصنع إضافة إلي تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها علي يد الجيش العربي السوري.وجددت القيادة العامة للجيش تحذيرها من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية وحملت “إسرائيل” كامل المسؤولية عن تبعاتها مؤكدة جهوزيتها الدائمة للتصدي لهذه الاعتداءات ومواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وبتر أذرع “إسرائيل” الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلي جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت في الثاني من كانون الأول الماضي لاعتداء كيان الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض أرض علي أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق ودمرت صاروخين منها.انتهي** 2344

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