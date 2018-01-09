أمانة بغداد تعلن المباشرة بأعمال صيانة مجسر محمد القاسم

2018/01/09 | 12:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن المباشرة بأعمال صيانة مجسر محمد القاسم في العاصمة، مشيرة الى ان الشركة استلمت موقع العمل مطلع شهر كانون الثاني الحالي.





وذكرت الامانة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تم استلام موقع العمل من قبل شركة نجران للمقاولات"، مبينة أن الشركة المنفذة |باشرت بالعمل بتاريخ 2/1/2018".





واضافت الامانة أن "الشركة المنفذة تقوم حالياً وباشراف دائرة المهندس المقيم في امانة بغداد باعمال تهيئة الموقع والورش الخاصة بصيانة مساند الارتكاز لغرض المباشرة بعملية التزحيف للفضاءات المتضررة".

وأوضحت أن الشركة تقوم ايضا "باعمال التسوية الترابية تحت فضاءات المجسر والمباشرة باجراءات فتح الاعتماد المستندي للمواد الاستيرادية للمشروع والتي تتضمن مساند الارتكاز ومفاصلد التمدد وغيرها ومن مناشئ عالمية رصينة".

ولفتت الى أن "مدة الانجاز أمدها سنة واحدة فقط"، مشيرة الى "التعاقد مع المكتب الاستشاري في جامعة بغداد لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع والمصادقة على المواد والاعمال الخاصة بالمشروع".

وكشفت أمينة بغداد ذكرى علوش، في 25 تشرين الاول 2017، أن مشروع إعمار طريق محمد القاسم السريع سيستمر أكثر من سنة ونصف، واشارت إلى أن غلق الطريق الحالي سيستمر لثلاثة أشهر بهدف تهيئة أعمال التنفيذ، كما أكدت فتح طرق بديلة مغلقة منذ ثمان سنوات.

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