صراع الصفقات يشتعل بين قطبي الكرة الأرجنتينية

2018/01/09 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يواصل قطبا الكرة الأرجنتينية، بوكا جونيورز وريفر بليت في تدعيم صفوفهم في الميركاتو الشتوي، بضم النجوم من أجل مواصلة الصراع على لقب الدوري الأرجنتيني وبطولة كوبا ليبرتادوريس 2018.

وأعلن بوكا جونيورز عن ضم الأرجنتينان، كارلوس تيفيز من صفوف شنجهاي شينوا الصيني بعد أن فسخ تعاقده، مع النادي الصيني، لتدعيم الهجوم، بعد إصابة المهاجم داريو بينيتديتو بالرباط الصليبي، والظهير الأيسر إيمانويل ماس من صفوف طرابزون سبور التركي.

El presidente Daniel Angelici junto a Carlos Tevez y @emmamasok.



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— Boca Jrs.



Oficial (@BocaJrsOficial) January 9, 2018ومن ناحية أخرى أعلن ريفر بليت عن ضم كلاً من المهاجم الأرجنتيني لوكاس براتو من صفوف ساو باولو البرازيلي لتقوية هجوم الفريق، ليجاور إيجناسيو سكوكو، بالإضافة لضم الحارس الأرجنتيني مانويل أرماني من صفوف أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

📸 Seguimos, minuto a minuto, la llegada de Lucas Pratto y Franco Armani.¡Mirá las fotos! ⚪️🔴⚪️👏🏻 pic.twitter.com/mb5oQqhxiv

— River Plate (@CARPoficial) January 9, 2018ومن المنتظر أن يتلقي طرفا السوبر كلاسيكو الأرجنتيني في فبراير المقبل من أجل خوض لقاء السوبر الأرجنتيني، فيدخل بوكا جونيورز اللقاء بطلاً للدوري الأرجنتيني موسم 2016-17، وريفر بليت بطلاً لكأس الأرجنتين 2017.





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