الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


#كمال الجزولي - البلدوزر
2018/01/09 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_الجزولي (1)عندما يلقِّب شعب أفريقي رئيسه بـ "البلدوزر"، فإن أوَّل ما يتبادر إلى ذهنك، ولا بُدَّ، هو أن هذا اللقب ينصبُّ، بشكل غير مباشر، على الدَّلالة المعنويَّة لصلابة هذا الرَّئيس، وطاقته الخارقة على اكتساح المشاكل، مهما عظمت، واجتراح الحلول لها، بالغاً ما بلغت من الصُّعوبة والتَّعقيد.

لكن حين يباغتك مشهد هذا الرَّئيس المنتخب للتَّو، وقد ألغى حفل تنصيبه، وتقدَّم مواطنيه، وهو في بنطال جينز، ليجمع الق......

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