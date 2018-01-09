ترامب يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين.. القرار بشأن الاتفاق النووي الايراني في هذا الموعد

2018/01/09 | 23:25

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ترامب يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين..



القرار بشأن الملف النووي الايراني في هذا الموعد

يتبع******...





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