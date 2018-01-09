بالصور.. إعادة إفتتاح شارع حيوي وسط بغداد

2018/01/09 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعادت أمانة بغداد إفتتاح شارع الوزارات وسط العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه "وبتوجيه من أمينة بغداد ذكرى علوش تم إفتتاح شارع الوزارات [وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية] الذي يربط شارع النضال بالطريق السريع محمد القاسم وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد".وكانت أمينة بغداد ذكرى علوش، وجهت اليوم بإعادة تنظيم الكتل الكونكريتية في شارع الوزارات وتهيئة الشارع المحاذي لبارك السعدون لفتحه بإتجاه طريق محمد القاسم للمرور السريع.

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