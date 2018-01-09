الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


الولايات المتحدة تعلن قرارها حول الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة
2018/01/09 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعلن قرارها حول تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة في 12 يناير/ كانون الثاني.

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