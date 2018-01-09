9 جرحى بانفجارين وقصف في طوزخورماتو‎

2018/01/09 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادى انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، الى اصابة شخص حاول زرع احداها، فيما اصيب 7 اشخاص بقصف بالهاونات استهدف احد احيائها.

وذكر مصدر مطلع في القضاء في تصريح صحفي، ان انفجار العبوتين حدثا في حيين مختلفين في القضاء، موضحا انه في الحي العصري اصيب شخص اثناء محاولته زرعه عبوة ناسفة انفجرت عليه.

واضاف ان عبوة اخرى انفجرت في الحي الجمهوري الا انه لم يسبب اية خسائر بشرية.

وتابع المصدر ان 7 قذائف هاون استهدفت القضاء، مشيرا الى انها تسببت بجرح 7 مواطنين مدنيين، من دون تقديم المزيد من التوضيحات.

وسيطرت القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي على قضاء طوزخورماتو بعد احداث 16 تشرين الاول من العام الماضي.

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