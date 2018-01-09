الحيدري يدعو الى حل ازمة الأراضي المندثرة داخل العاصمة

2018/01/09 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو تيار الحكمة الوطني رعد الحيدري، الى حل ازمة الأراضي المندثرة داخل العاصمة بغداد.وذكر الحيدري في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم " هناك أراض مندثرة في بغداد تحتاج الى المعالجة كونها تشوه منظر مناطق العاصمة".ودعا امانة بغداد الى" نهضة عمرانية وخلق بيئة استثمار للمواطن".وشدد على" ضرورة رعاية المواطنين وخاصة ذوي الشهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي".انتهى

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