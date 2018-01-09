الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


الحيدري يدعو الى حل ازمة الأراضي المندثرة داخل العاصمة
2018/01/09 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو تيار الحكمة الوطني رعد الحيدري، الى حل ازمة الأراضي المندثرة داخل العاصمة بغداد.وذكر الحيدري في برنامج {بجرأة} بثته قناة الفرات الفضائية اليوم " هناك أراض مندثرة في بغداد تحتاج الى المعالجة كونها تشوه منظر مناطق العاصمة".ودعا امانة بغداد الى" نهضة عمرانية وخلق بيئة استثمار للمواطن".وشدد على" ضرورة رعاية المواطنين وخاصة ذوي الشهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيدري يدعو الى حل ازمة الأراضي المندثرة داخل العاصمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحيدري يدعو الى حل ازمة الأراضي المندثرة داخل العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المبادرات الاجتماعية لترميم المدارس في بابل محاولة لسد الفراغ الحكومي
⋙ المعارضة السورية: جولة جديدة لمباحثات جنيف ستنطلق في 21 الجاري
⋙ السيسي يكشف عن مشروع ضخم تحسبا لظروف نهر النيل الطارئة
⋙ #أحمد صبحى منصور - ( 18 ) هذا ( الأقصى ) فى القدس هو مسجد ضرار.
⋙ أرقام وموعد كلاسيكو الإمارات بين الوصل والعين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لحظة رصد طائرة حربية سعودية واسقاطها في اليمن
⋙ العبادي: تأخير الموازنة يهدف لاحراج الحكومة واسباب عدم اقرارها غير مقنعة (فيديو)
⋙ بالصور.. سرقة 150 مليون دينار و100 الف دولار من شركة صيرفة في بابل
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة