امريكا | إجلاء عدد من سكان ولاية كاليفورنيا بسبب عاصفة مدمرة

2018/01/09 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجلت فرق الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء ( 9 / كانون الثاني / 2017 ) ، عددا من سكان المنازل المهددة بالانهيارات الطينية والحطام جنوب الولاية، بعد هبوب عاصفة تسببت بهطول أمطار سجلت معدلات هى الأعلى منذ عشرات السنين.

وذكر مسؤولون فى الولاية، إنه "تم اللجوء لاستخدام المروحيات في عمليات الإنقاذ، بعد تسجيل وقوع إصابات بين السكان"، مشيرين إلى أن "سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء نتيجة للعاصفة تسبب في إغلاق عدد من شوارع الولاية وتعطيل عمليات الإنقاذ، وانقطاع الكهرباء عن الآلاف من سكان الولاية".وكانت الولاية قد أصدرت أوامر بالبدء بعمليات الإنقاذ أمس بعد مخاوف من انهيارات طينية، نتيجة الأمطار خاصة في المناطق التى عانت من حرائق كبيرة الشهر الماضي.يُشار إلى أن الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي كانت قد كشفت أن الكوارث الطبيعية كبدت الولايات المتحدة خسائر قدرها 306 مليارات دولار أمريكي خلال 2017.انتهى .



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