2018/01/09 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجار قبل الدار ...كثيراً ما سمعنا هذا القول او المثل ( الجار قبل الدار ) ولا نعرف لمن ينسب لكي نحاوره في مضمونه ...والأمثال لاتأتي من فراغ ، فهي خلاصة خبرة لشعوب أو أقوام أو جماعات في تجارب حياتية مروا بها وأرادوا أن يطّلع عليها من سيأتي بعدهم لاستخلاص الدروس والعبر من هذه التجارب ...وما نستقيه من هذا المثل إن علينا ان نسأل على الجار قبل أن نسكن الدار التي بقربه ، وان نترك الدار إذا كان الجار سيئا لأن الحياة بقربه ستكون قصة لاتنتهي من المشاكل ، هذا حال جار الدار ...فكيف سيكون حالنا لو كان الدار هو الوطن والجار نظام سيئ ...مشكلتنا نحن العراقيين أننا لم نتمكن من السؤال عن الجار ، فمذ خلقنا كان هذا الجار موجود وملتصق بالوطن ( الدار ) الذي ولدنا فيه واليه ننتمي ، فهو وجود حتمي ومفروض وليس اختيار ...والوطن حدوده واراضيه شاسعة وليست بضعة امتار يمكن ان نجد بديل عنها هنا او هناك ...لذا عدنا الى ثنايا القول نبحث عن مخرج ، فجارنا سيئ لدرجة دفعتنا ان نسميه ...سرطان ، ( ونتحاشى ان نطلق عليه تسمية اخرى حفاظاً على الذوق العام ) ...ورغم البحث بحرقة لم نجد مخرج لازمة الوطن المبتلى بجاره سرطان ، فاقترحنا ان نستبدل موقعنا مع اشقاء لنا في عروبتنا ، فصدمنا حين قالوا لنا كيف يستبدل الرأس بالجذع وانتم جمجمة العرب ...وانتم درعها الواقي من شر الاشرار الذين يتربصون بها والاحرص في الحفاظ على الامة وعزتها ووجودها وكرامتها ، فتلك مسؤوليتكم التي كلفكم بها الله ...يا الله ...ما الحيلة اذن وما السبيل للخلاص من هذه المحنة ولسان حالنا يقول ( كوم احجار ولا هالجار ) ، وما بين شد وجذب بدأنا نبحث عن علاج لهذا المرض الخبيث عسى ان نجد الدواء الذي يقينا شره ...علاج نقي به انفسنا ، فقلنا ان العلة تكمن في حكام سرطان وليس في الشعب الجار الذي يفرز هؤلاء الحكام ، وحاولنا ان نقنع أنفسنا ان الفرق شاسع مابين كسرى الماضي ومن يحكم اليوم ...ولكننا اكتشفنا بعد تضحيات وآلام كبيرة ان الامر سيان ولا فرق بين كسرى الأمس ومرشد اليوم ، والعلة هي العلة منذ قديم الزمان ...( وذيل الكلب لن يستقيم مهما ربطته ) ...وعلينا أن نصبح ذئابا ...والا ...ستأكلنا الضباع ...وللحديث والأحداث بقية ...لن اقول ...هل وصلت الرسالة ؟ فأنا اعلم انها قد وصلت ...لله درك ياعراق الشرفاء .

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