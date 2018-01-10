الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


مايكروسوفت تكشف سبب البطء في الأجهزة والخوادم
2018/01/10 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت شركة "مايكروسوفت" اليوم الثلاثاء، أن "الرقع التصحيحية" التي أصدرتها للحماية من الثغرتين الأمنيتين ميلتداون وسبكتر أبطأت بعض الأجهزة الشخصية والخوادم، مشيرة إلى أن نظم التشغيل المعتمدة على معالجات قديمة لشركة إنتل عانت من بطء ملحوظ في الأداء.

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