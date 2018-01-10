مايكروسوفت تكشف سبب البطء في الأجهزة والخوادم

2018/01/10 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة "مايكروسوفت" اليوم الثلاثاء، أن "الرقع التصحيحية" التي أصدرتها للحماية من الثغرتين الأمنيتين ميلتداون وسبكتر أبطأت بعض الأجهزة الشخصية والخوادم، مشيرة إلى أن نظم التشغيل المعتمدة على معالجات قديمة لشركة إنتل عانت من بطء ملحوظ في الأداء.

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