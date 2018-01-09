2018/01/10 | 00:00

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو: لحظة رصد طائرة حربية سعودية واسقاطها في اليمنhttp://www.skypressiq.net/l/33696

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: لحظة رصد طائرة حربية سعودية واسقاطها في اليمن) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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