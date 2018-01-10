قيادية فيه: الاولوية لحزب طالباني لرئاسة التحالف الكردي في كركوك.. لهذه الاسباب

2018/01/10 | 00:00

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بغداد اليوم- كركوك

استبعدت عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني "حزب طالباني"، الماس فا...





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