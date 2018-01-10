الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


اختطاف سائقي شاحنتين من قبل مسلحين مجهولين في نوجول كفري
2018/01/10 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلنت ادارة ناحية نوجول التابعة لقضاء كفري، اليوم الثلاثاء، عن ان مسلحين قاموا باختطاف سائقي شاحنتين قرب ناحية نوجول التابعة لكفري، لافتا الى ان مصير هذين السائقين مازال مجولا.

وذكر مدير ناحية نوجول دلير عبدالله ان الحادث وقع قرب قرية باشتبة التابعة لناحية نوجول بكفري، موضحا ان السائقين من القومية العربية وتم ترك شاحنتيهما على الطريق بعد خطفهما.

واشار الى ان قوات شرطة الناحية ارسلت مفارزها الى المنطقة التي حصل فيها الحادث، مستدركا انها لم تتحصل على اية نتيجة لحد الان.

ويأتي هذا بعد ايام من قيام مسلحين بخطف ثلاثة سائقين من القومية الكوردية الا انهم قاموا باطلاق سراحهم بعد ايام من اختطافهم.

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