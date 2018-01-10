ترامب يدعو الى تسوية حول الهجرة من دون التراجع عن الجدار مع المكسيك

2018/01/10 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اعضاء الكونغرس الى التوصل الى اتفاق بشأن الهجرة، وتسوية اوضاع الاف المهاجرين السريين الذين وصلوا اطفالا الى الولايات المتحدة، الا انه بقي متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.

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