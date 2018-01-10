الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالصور.. سرقة 150 مليون دينار و100 الف دولار من شركة صيرفة في بابل
2018/01/10 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بابلافاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة اقدمت على سرقة شركة للصيرفة جنوب الحلة.يذكر أن عددا من المحافظات تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية عن اعتقال افراد تلك العصابات.

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