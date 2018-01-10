الولايات المتحدة تقرر الجمعة ما إذا كانت ستواصل العقوبات على إيران

2018/01/10 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأمريكية على إيران، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها مع إيران في 2015.

وذكر ديفيد جولدشتاين المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية، إن من المتوقع أن يلتقي ترامب مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون، والدفاع جيم ماتيس، في البيت الأبيض في وقت لاحق من الأسبوع قبل هذا القرار.

واوضح، «نتوقع قرارا يوم الجمعة.



والمناقشات مستمرة بشأن هذا الأمر».

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