مقتل شخص بانفجار قذيفة هاون بالسليمانية

2018/01/10 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة اقضية ونواحي محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان شابا في 25 عمره قضى نحبه بسبب انفجار قذيفة هاون في قرية قلاتة بقضاء ماوت بالسليمانية.

وذكر الرائد اقبال محمد في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، انه تم ابلاغ شرطة ماوت بانفجار قذيفة هاون على شاب في القرية.

واشار الى ان الشاب يبلغ 25 عاما من العمر ويعمل كاسبا وكان يقوم بالعبث بالقذيفة التي انفجرت عليه وتسببت بمصرعه.

واضاف ان الشرطة قامت بنقل جثة القتيل الى الطب العدلي في السليمانية، لافتا الى فتح تحقيق بالحادث، من دون تقديم مزيد من المعلومات عن مصدر القذيفة.

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