زيدان يصدم جماهير الريال

2018/01/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من إبرام الصفقات الشتوية خلال الفترة الحالية، مبديًا انزعاجه من التعليقات التي تقول إن إغلاق الباب أمام ضم كيبا أريزابالاجا حارس أتلتيك بيلباو يمثل خلافا مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.وتحدث زيدان بنبرة مرتفعة نتيجة لبعض التعليقات التي نشرت في وسائل الإعلام وأثارت غضبه بخصوص هذه الصفقة، بل ونفى وجود أي نية لديه للدخول في مواجهة مع رئيس النادي.وذكر زيدان في المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة الغد أمام نومانسيا في كأس الملكي: "لست في حاجة لضم صفقات جديدة..لدينا فريق أؤمن به وإن كانت هناك بعض اللحظات المعقدة في الموسم".واوضح: "أمامنا مشوار طويل وسنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم، فهذا هو وقت تحليل الأمور، وإذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات فإنها ستحدث".وتابع: "أقول هذا لأنه لدي إيمان بفريقي، ولن أفكر بطريقة معاكسة في ظرف أربعة شهور بسبب نتائج سيئة".وأكمل: "أكثر ما يضايقني هو استغلال تعليقاتي والقول بأنني سأسعى للدخول في نزاع مع رئيس النادي.من يقول هذا لا يعرفني".واستطرد: أنا مجرد فرد إضافي هنا وسأرحل ولا أحد يرغب في أن يصبح أهم من ريال مدريد..لا أرغب في الدخول في نزاع مع النادي أو جمهوري أو الرئيس".واستكمل: "البعض يرى أن هناك شيطانًا في الفريق وعلىَ أن اضعه خارج النادي، نحن مجموعة واحدة وما يحدث الآن خطأ من الجميع، لن ألقي الأسباب على لاعب أو لاعبين، لن أذهب لشخص معين وأحمله المسؤولية وحده".وأردف قائلا: "أتحدث عن فريقي لأنني مؤمن به ولأن هذه هي قيمي وسأدافع عنها حتى الموت..إذا جرى التوصل إلى أنني لست الشخص المناسب فستنتهي الأمور لا أكثر أو أقل، لكن سأظل حتى النهاية مع قناعتي حتى يستبدلوني".وحول الطريقة غير المعتادة التي تعامل بها في المؤتمر الصحفي قال: "تحدثت بهذه الطريقة لشرح الأمور، لأن العالم كله يخرج جانبه السلبي الآن وكل ما يخرج هو سلبي، لا أحب أن يقال إنني في نزاع مع الرئيس".وبسؤاله حول طبيعة حواره مع اللاعبين قبل بدء المران قال زيدان: "لن أستطيع كشف ما قلته للاعبين، جاء حديثي بصورة عادية وكأنه لم توجد أزمة".وتابع: "علينا جميعًا أن نعمل بجد أكثر من أي وقت مضى، ويجب على كل شخص في الفريق أن يفكر في نفسه وهذا هو العلاج لما نمر به، الأمر يتعلق بالعقلية أكثر من النواحي البدنية".وعن الشوط الثاني من مباراة سيلتا فيجو (2-2) قال: "أمام سيلتا فيجو كانت هناك أخطاء غير عادية في الخروج بالكرة، افتقدنا التنظيم، والعمل فقط سيعيدنا للطريق الصحيح، كل شخص يجب أن يقدم كل شيء خصوصا عندما تكون الأمور سلبية".كما أبدى المدرب الفرنسي قناعته بسرعة تحسن أداء الفريق والخروج من هذه الكبوة، موجها رسالة تحمل كثيرا من التفاؤل، وذكر في هذا الصدد: "سنتحسن والأمور لا تزال في أيدينا على الرغم من صعوبة الأمور بعد التعادل أمام سيلتا فيجو، إلا أننا سنتعامل مع الوضع بهدوء والأمور ستتحسن من خلال العمل الجيد".وأقر زيدان للمرة الأولى بوجود مشكلة في الحافز لدى اللاعبين بعد الفوز بخمسة ألقاب العام الماضي لأول مرة في تاريخ النادي، وأكد: "يجب دائما طي الصفحة مع اللاعبين، والتركيز فقط على كيفية التحسن.يمكننا التفكير أن المنافسة على الليجا باتت صعبة".وأردف قائلا: "لكن هذا ليس الجانب الأهم، ولكن كيفية الفوز بلقب هام..سنرى ماذا سيحدث في الليجا، ولكن أمامنا كأس الملك ودوري الأبطال، يجب الإعداد منذ الآن وتحفيز اللاعبين لإيجاد الحلول"ويمر ريال مدريد بفترة سيئة في الليجا حيث يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر، علمًا بأن لدى الملكي مباراة مؤجلة.

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