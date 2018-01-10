ناظم شاكر : اكراما للعراق سنلعب دون لاعبي الاولمبي

2018/01/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:اكد مدرب نادي النجف بكرة القدم، ناظم شاكر، اليوم الثلاثاء، على ان الفريق سيلعب بالرغم من غياب لاعبي الاولمبي.وذكر شاكر لـ "الغد برس" ان "ابتعاد خمسة لاعبين عن الفريق بسبب ذهابهم مع المنتخب الاولمبي جاء تزامنا مع إصابة اثنين من لاعبينا وابتعاد الثالث".

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واشار الى انه "رغم هذه الامور فاننا على ثقة كاملة بالموجود، والعراق يستحق التضحية وسنعمل وزملائي بالكادر التدريبي اللازم لتحقيق المطلوب".وتابع انه "على جمهورنا الحبيب مساندة الفريق كما عهدناهم ليكونو اللاعب رقم 12". واضاف ان "الفريق يطمح للاستمرار بنتائجه الإيجابية التي يقدمها في دوري الكرة"ومن الجدير بالذكر أن الفريق لديه مباريات مع زاخو والحدود.

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