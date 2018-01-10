🔴 الاضطهاد يتواصل .. دي بروين قائد السيتي في وجود توريه

2018/01/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – منح المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا شارة القيادة للاعب فريقه، كيفين دي بروين خلال مباراة فريقه أمام بريستول سيتي ببطولة كأس كارباو، على الرغم من تواجد أحد أقدم لاعبي الفريق على أرضية الملعب وهو يايا توريه.

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