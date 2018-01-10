الاتحاد الصيني يحذر الأندية مجدداً مع فتح سوق الانتقالات الشتوية

2018/01/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاءت تحذيرات الاتحاد الصيني بعد تقارير تحدثت عن 70 مليون يورو يستعد نادي غوانغجو ايفرغراندي لعرضِها على بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع الغابوني بيير أوباميانغ لقطع الطريق على مواطنه بيجين غوان.

وذكر الاتحاد الصيني في بيانٍ له أنّه سيعاقب الأندية التي لا تحترم القيود المالية المفروضة على انتقالات اللاعبين.

وأكّد الاتحاد على ضرورة استثمار الاموال في تنشئة جيل صيني من الشباب، وذكرت تقارير إعلامية أنّ الأندية ربما تجد وسيلةً للتحايل ِ على القانون والمضي قدماً في الصفقات الخارجية.

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