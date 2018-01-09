أرقام وموعد كلاسيكو الإمارات بين الوصل والعين

2018/01/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد رضوان

يحل العين ضيفاً ثقيلاً على الوصل في نسخة جديدة من كلاسيكو الإمارات في ختام الجولة 12 من دوري الخليج العربي، وسيكون هذا اللقاء يوم الجمعة 12 يناير 2018 على ملعب زعبيل، وهذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، حيث أنهما يحتلان صدارة الترتيب في الدوري بنفس الرصيد 25 نقطة، لكن الإمبراطور متفوق على الزعيم بفارق الأهداف، أما المركز الثالث فيشغله الوحدة برصيد 23 نقطة فقط، ما يعني أن الخاسر بمباراة الكلاسيكو سيتراجع للمركز الثالث إذا فاز العنابي في مواجهاته هذا الأسبوع ضد دبا الفجيرة.



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العين قادم من خسارة على أرضه ووسط جماهيره من مترو العاصمة بهدفين لهدف في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، أما الوصل فقد تعادل مع النصر في آخر مبارياته التي كانت في نفس الدور من ذات البطولة بهدفين لكل فريق.





لقاء الزعيم الأخير في دوري الخليج العربي كان ضد الظفرة، وانتهى بفوز البنفسجي بهدفين لهدف، على الجانب الآخر أنهى الامبراطور الدور الأول من الدوري بفوز عريض على شباب الأهلي دبي بثلاثيةٍ نظيفة.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الوصل - العين إستاد زعبيل الجمعة 12 يناير 2018، 19:45 بتوقيت الإمارات، 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد أبوظبي الرياضية أرقام المباراة​المواجهات السابقة بين الفريقين منذ بداية دوري المحترفين في الإمارات ترجح كفة العين، حيث تواجه الكبيران في 19 مباراة، حقق الزعيم من خلالها 12 انتصار، في مقابل فوز الوصل مرتين فقط، فيما انتهت 5 لقاءات بين الفريقين بالتعادل. هذه المباريات ال19 شهدت تسجيل البنفسجي ضعف عدد الأهداف التي أحرزها الإمبراطور، حيث سُجل في هذه اللقاءات 56 هدف، تقاسمها الغريمان بواقع 39 للعين، و17 لنادي القرن. البطل التاريخي للدوري الإماراتي قبل حقبة الاحتراف وبعدها هو العين الذي حصد البطولة 12 مرة، 9 منهم قبل دخول الاحتراف، و3 منهم بعد دخوله، وآخر فوز للزعيم بدوري الخليج العربي كان في موسم 2014-2015. فاز الوصل بالدوري 7 مراتٍ من قبل، ليأتي بذلك في المركز الثاني في قائمة أكثر الفائزين مناصفةً مع شباب الأهلي دبي، لكن الإمبراطور لم يحصد اللقب بعد دخول الاحتراف البلاد في موسم 2008-2009، حيث أنه لم يحقق المركز الأول في الدوري منذ موسم 2006-2007

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