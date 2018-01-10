2018/01/10 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( 18 ) هذا ( الأقصى ) فى القدس هو مسجد ضرار.لا يفلح الفلسطينيون طالما هم على هذا ( الأقصى ) عاكفون أولا : 1 ـ مدينة القدس ليست مذكورة فى القرآن الكريم ، أى ليست من حقائق الاسلام ، والحج أو ( شد الرحال ) الى المسجد المسمى بالأقصى فى القدس لا وجود له فى الاسلام ولا ذكر له فى القرآن الكريم .الحج هو للبيت الحرام فقط ، وهذه هى ملة ابراهيم ، منذ أن بوأ الله جل وعلا لابراهيم مكان البيت وأمره......

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