الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

2018/01/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-10 الساعة 11:50 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بفعل زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم مما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1310.16 دولار للأوقية (الأونصة).



وتراجع السعر 0.6 بالمئة يوم الثلاثاء في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1310.80 دولار للأقوية يوم الأربعاء.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها في عشرة أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أدخل بنك اليابان المركزي تعديلا على برنامجه لشراء السندات.

وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1094.28 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1111.40 دولار.

وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 958.60 دولار للأوقية.انتهى29/أ43

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