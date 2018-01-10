صادرات البنزين الاوروبية الى الشرق الاوسط تقفز في الاشهر الماضية

2018/01/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – رويترز قالت مصادر تجارية إن صادرات البنزين من أوروبا إلى الشرق الأوسط في الأشهر الماضية قفزت إلى مستويات قياسية، مع سعي التجار لسد الفجوة نظراً لأعمال صيانة...

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