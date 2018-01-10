الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


صادرات البنزين الاوروبية الى الشرق الاوسط تقفز في الاشهر الماضية
2018/01/10 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – رويترز قالت مصادر تجارية إن صادرات البنزين من أوروبا إلى الشرق الأوسط في الأشهر الماضية قفزت إلى مستويات قياسية، مع سعي التجار لسد الفجوة نظراً لأعمال صيانة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات البنزين الاوروبية الى الشرق الاوسط تقفز في الاشهر الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات البنزين الاوروبية الى الشرق الاوسط تقفز في الاشهر الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد نيوز).


كامل التفاصيل في: بغداد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ أمانة مجلس الوزراء ترفع توصية للبرلمان لتعديل مشروع قانون العطلات الرسمية
⋙ الجيش التركي يرسل 15 ألف جندي إلى حدود عفرين بكوردستان سوريا
⋙ بالفديو.. الشوط الاول من مباراة الاولمبي العراق والماليزي ينتهي بهدفين عراقيين
⋙ واع/النفط يرتفع لأعلى مستوى منذ 2014
⋙ بالوثيقة.. جوازات السليمانية تخلي مسؤوليتها من رسالة منتسبيها الى العبادي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| جولة في سوق للمكسرات والحلويات قرب قلعة أربيل
⋙ بالفيديو.. ماذا قدم مكتب بغداد التابع لهيئة الحشد لعوائل شهداء الحشد في جسر ديالى ؟
⋙ بالصور.. سرقة 150 مليون دينار و100 الف دولار من شركة صيرفة في بابل
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة