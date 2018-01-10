السعودية تصدر بضائع إلى العراق اكثر من 600 مليون دولار خلال عام

2018/01/10 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر الراجح ، الأربعاء، أن الصادرات السعودية إلى العراق عام 2016 بلغت 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)، فيما أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية عابد السعدون أن تطور العلاقات الاقتصادية ستسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن الراجح قوله، إن "الصادرات السعودية إلى العراق عام 2016 بلغت 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)"، مبينا أن "85 في المائة من الصادرات تتم عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15 في المائة تتم بواسطة النقل البحري".

واوضح الراجح، أن من "أبرز المنتجات الأعلى قابلية للتصدير إلى السوق العراقية هي المواد الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والكيماويات".

من جانبه أكد السعدون، أن "تطور العلاقات الاقتصادية ستسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وستكون عاملاً مهماً لما يمثله العراق من سوق كبيرة للمملكة، وكذلك ستزداد واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية متنوعة".

وشدد السعدون على "ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة شراكات ومشاريع مشتركة خصوصاً في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية التي يتميز بها البلدان، فضلاً عن العمل على اغتنام الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين".

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