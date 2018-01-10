الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


تركيا تتهم روسيا وإيران بدعم انتهاكات النظام السوري
2018/01/10 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، روسيا وإيران بـتنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب مضيفا أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث دون دعمهما.

وصرح الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول قائلا إن أنقرة ستعقد اجتماعا بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التوجهات مع تركيا، بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية لاستضافة مؤتمر الحوار الوطني السوري، أواخر شهر يناير الجاري ،واستدعت أنقرة سفيري روسيا وإيران في وقت سابق للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات الحكومة السورية لحدود منطقة عدم التصعيد في إدلب.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية، إن أنقرة طلبت من السفيرين حث الحكومة السورية على إنهاء هذا الانتهاك

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