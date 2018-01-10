تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفها جنوبي بغداد

2018/01/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تمكنت القوات الامنية، الاربعاء، من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها في منطقة النهروان جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها في احد الدور ضمن منطقة النهروان جنوبي بغداد”.

واوضح البيان ان “عملية تحرير الفتاة جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة وبمشاركة مفرزة من الامن الوطني ومكافحة اجرام النهروان”.



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