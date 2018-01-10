الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


عمليات نينوى تصدر توضيحا عن
2018/01/10 | 12:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات نينوى تصدر توضيحا عن "اطلاق سراح" مفتي داعش

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عمليات نينوى تصدر توضيحا عن "اطلاق سراح" مفتي داعش

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