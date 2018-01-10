معدل التضخم بالصين يرتفع بأقل من التوقعات في ديسمبر

2018/01/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع معدل التضخم في الصين بأقل من التوقعات في الشهر الأخير من 2017، فيما تباطأ نمو أسعار المنتجين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفع ينحو 1.8% في ديسمبر الماضي، مقابل 1.7% في نوفمبر السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن معدل التضخم في الصين سيُسجل 1.9%.

أما بالنسبة لأسعار المنتجين فسجلت ارتفاع بنسبة 4.9% في الشهر الماضي، مقابل 5.8% في نوفمبر السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن أسعار المنتجين بالصين ستتباطأ عند 4.8%.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليوان أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 6.5165 يوان.

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