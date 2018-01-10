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لجنة العلاقات الخارجية: اوروبا تحاول اعادة العراقيين قسرا
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري زيباري الحكومة الاتحادية برفض اي مفاوضات يسعى الاتحاد الاوربي لفتحها مع العراق بشان اعادة العراقيين طالبي اللجوء الى اوربا .

واشار زيباري الى ان اللجنة ستعمل على فتح قنوات حوار مع البرلمان الاوربي لتفعيل دورها بهذا الاتجاه وايقاف اي اجراءات قسرية تجاه العراقيين في دولهم لحين ايجاد حلول بديلة.

وفيما رحب زيباري برجوع جميع العراقيين المقيمين في الخارج لوطنهم شدد على اهمية ان يكون هذا الرجوع بملأ ارادتهم ورغبتهم دون اي ضغوط او اجبار.

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