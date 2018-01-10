إصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بأن مزارعا أصيب بجروح بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.

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