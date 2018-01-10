الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


الحيكم يشدد على أهميةِ تعزيز انتصارات الجيش بأخرى اقتصادية وخدمية
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:شدد الأمين العام لتيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، خلال استقباله رئيس حركة الحل، جمال الكربولي، على أهميةِ تعزيز الانتصارات التي حققها الجيش العراقي بانتصاراتٍ أخرى على صعيدِ التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات.

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وذكر بيان لمكتب تيار الحكمة، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الأمين العام لتيار الحكمة، عمار الحكيم، استقبل بمكتبه، اليوم، رئيس حركة الحل، جمال الكربولي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجداتِ الأوضاع السياسية والأمنية في البلادِ ومرحلة ما بعد الانتصارِ على داعشِ وعلى تحدياتِ الوحدة الوطنية والمجتمعيةِ".واضاف ان "الحيكم اكد على الالتزام بالتوقيتاتِ الدستوريةِ لإجراءِ الانتخابات المقبلة واتخاذ كافة التدابير لإجرائها في موعدِها المحدد".ودعا الحكيم بحسب البيان، الى "أهميةِ تعزيز الانتصارات التي حققها الجيش العراقي بانتصاراتٍ أخرى على صعيدِ التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات".

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