فيديو| جولة في سوق للمكسرات والحلويات قرب قلعة أربيل

2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المن والسلوى من أشهر الحلويات التقليدية في العراق، وتتميز أسواق أربيل تحديدًا بتصاميم فريدة في عرض المكسرات..



المزيد من التفاصيل مع صهيب الفهداوي مراسل قناة الغد من أربيل، عبر برنامج يوم جديد.

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