2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت الادارة المحلية في قضاء سوق الشيوخ ، ان الاجهزة الامنية في المحافظة ستنفذ اليوم تفجيرا تحت السيطرة لكمية من الاسلحة والاعتدة في القضاء .





شبكة اخبار الناصرية:

قالت الادارة المحلية في قضاء سوق الشيوخ ، ان الاجهزة الامنية في المحافظة ستنفذ اليوم تفجيرا تحت السيطرة لكمية من الاسلحة والاعتدة في القضاء .

وذكر قائممقام سوق الشيوخ ستار الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، ان مديرية متفجرات ذي قار وبالتنسيق مع مديرية شرطة سوق الشيوخ ستنفذ عند منتصف نهار اليوم تفجيرا تحت السيطرة لكمية من الاسلحة والاعتدة في منطقة الخميسية التابعة للقضاء .

ولفت الى ان التفجير سيشمل مقذوفات حربية واسلحة منتهية الصلاحية والغام وعبوات غير منفلقة ، مؤكدا ان الاجراء هو روتيني تقوم به مديرية المتفجرات بين الحين والاخر .

No Commentsاقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة تنفذ تفجيرا تحت السيطرة في قضاء سوق الشيوخ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة تنفذ تفجيرا تحت السيطرة في قضاء سوق الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).