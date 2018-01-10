فرقة العباس القتالية تسجل براءة إختراع دبابة تفوق الابرامز

2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعطت قيادة فرقة العباس عليه السلام القتالية الحق الحصري لمعلومات اختراعها القادم الخاص بتطوير دبابة المراد ايصالها الى مايفوق الابرامز في الرصد والاستطلاع والمعالجة .وذكر الموقع الرسمي للفرقة :" ان خلية الخبراء التكتيكية تكشف لاول مرة عن مشروع الدبابة الوطنية ( كفيل-1 ) الذي صمم و سينفذ داخل العراق و بخبرات وطنية خالصة فالمشروع الذي ترعاه العتبة العباسية المقدسة و باشراف قائد فرقة العباس القتالية الاستاذ ميثم الزيدي يهدف لتحويل اسطول دبابات لواء الفرقة بالكامل من دبابات T-55 السوفيتية العتيقة الى دبابة kafil-1 العراقية الحديثة.واضاف :" ان اهم ماتتميز به دبابة ( الكفيل -1 ) هو :-1- الدبابة زودت بنظام الكتروني و حاسب باليستي متكامل من تصنيع عراقي يتعامل مع مختلف المدخلات لاعطاء وعي ظرفي عالي للطاقم و دقة عالية في اصابة الاهداف و بسهولة مطلقة بما في ذلك المتحركة بسرعات عالية .2- دروع تفاعلية حديثة من مناشئ اوربية مع طبقة تدريع محلي تكسب الدبابة حماية عالية بوجه مضادات الدروع الحديثة و الصواريخ الموجهة .3- اجهزة رؤية ليلية / نهارية / حرارية مع رؤية بانورامية تغطي زاوية 360 درجة بما في ذلك للزوايا الحرجة من محيط الدبابة.4- اجهزة اتصالات حديثة و مشفرة و مقاومة للتشويش .5- رشاش سقفي متحكم به من داخل الدبابة كهربائيا مزود بكافة وسائل الرؤية للعمل بصورة مستقلة بامرة آمر طائفة الدبابة .6- نقل عش العتاد لمكان امن خارج الدبابة لتوفير حماية اكبر للطاقم في حال استهداف الدبابة و وفق نموذج عمل دبابة الابرامز .

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