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المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا يخص مقاعد الايزيديين النيابية
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عدد مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب يجب أن تكون متناسبة مع عدد نفوسه.وذكر المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في حديث ورد لشفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكماً بالرقم (11/ 2010) بمناسبة دعوى أقيمت تخص مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب".واوضح أن "الحكم قد صدر بأن المكون الايزيدي يستحق عددا من المقاعد النيابية تتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب، وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة استناداً إلى احكام المادة (49/ أولاً) من الدستور، التي تقضي بأن مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة".

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