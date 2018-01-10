2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن عدد مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب يجب أن تكون متناسبة مع عدد نفوسه.وذكر المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في حديث ورد لشفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكماً بالرقم (11/ 2010) بمناسبة دعوى أقيمت تخص مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب".واوضح أن "الحكم قد صدر بأن المكون الايزيدي يستحق عددا من المقاعد النيابية تتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب، وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة استناداً إلى احكام المادة (49/ أولاً) من الدستور، التي تقضي بأن مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا يخص مقاعد الايزيديين النيابية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارا يخص مقاعد الايزيديين النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).