2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/البغدادية نيوز/… أفاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء، عن تمكن القوات الامنية من القبض على عصابة متخصصة بسرقة العجلات غربي بغداد.وذكر المصدر لمراسل/البغدادية نيوز/، إن “القوات الامنية وخلال عملية دهم وتفتيش تمكنت من القبض على 4 اشخاص يشكلون عصابة لسرقة العجلات بمنطقة حي التراث جنوب غربي بغداد”.واضاف ، ان “العصابة التي القي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة متخصصة بسرقة العجلات غربي بغداد وكالة البغدادية نيوز.

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