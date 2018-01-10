الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


اعتقال عصابة متخصصة بسرقة العجلات غربي بغداد
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد/البغدادية نيوز/… أفاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء، عن تمكن القوات الامنية من القبض على عصابة متخصصة بسرقة العجلات غربي بغداد.

وذكر المصدر لمراسل/البغدادية نيوز/، إن “القوات الامنية وخلال عملية دهم وتفتيش تمكنت من القبض على 4 اشخاص يشكلون عصابة لسرقة العجلات بمنطقة حي التراث جنوب غربي بغداد”.

واضاف ، ان “العصابة التي القي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة متخصصة بسرقة العجلات غربي بغداد وكالة البغدادية نيوز.

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