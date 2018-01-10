الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


سيميوني: كوستا اهم لاعب جاء للنادي خلال السنوات الأخيرة
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ الغد برس:أبرز الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عقب انتصار فريقه بثلاثية نظيفة أمام ييدا إسبورتيو، أحد أندية الدرجة الثالثة، في إياب ثمن نهائي كأس الملك، أنه ليس لديه أدنى شك في أن دييغو كوستا يعتبر اللاعب الأهم الذي جاء للنادي خلال السنوات الأخيرة.

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وتحدث الـ(تشولو) خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي شهدها ملعب (واندا ميتروبوليتانو) عن أهمية كوستا قائلا، انه "ليس لديه أدنى شك في أن دييجو كوستا يعتبر اللاعب الأهم الذي جاء للنادي خلال السنوات الأخيرة".كما تحدث المدرب الأرجنتيني أيضا عن الوافد الجديد الآخر للفريق، فيكتور ماتشين "فيتولو"، الذي سجل هدفا خلال مباراته الأولى بقميص الفريق اليوم.وفي هذا الصدد اوضح، انه "قدم مباراة جيدة، وبدأ يندمج داخل الفريق تدريجيا، فهو لاعب يخرج الكرة من قدمه بدقة وبإمكانه التمرير بين خطوط المنافس ويمكنه تحويل مسار اللعب سريعا".وعن البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي افتتح باب التسجيل خلال مباراة اليوم، اكد انه "يقدم حلولا متنوعة للفريق ويخلق الخطورة على المنافس من خلال سرعته..

إنه أحد العناصر الهامة للغاية داخل الفريق".وحول تأهل الفريق لدور الثمانية بالكأس، اشار الى انه "يأخذ كل مباراة على حدة، واعلم الصعوبات التي تواجهنا، لاسيما بدءا من هذا الدور لأنك تواجه أفضل ثمانية فرق، وسنحاول بنفس الهدوء المرور للدور التالي، إلا أننا نركز حاليا على المنافس الذي ستسفر عنه القرعة يوم الجمعة المقبل".

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