الأربعاء 10 كانون الثاني 2018 م (23 ربيع الثاني 1439 هـ)


نابولي ينتظر فيردي
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – لازال نابولي منتظرًا القرار الأخير لفيردي حول إنتقاله إليه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية حيث لم يمنح لاعب ليستر سيتي النادي الإيطالي موافقته بعد .

فلازال فيردي يفكر ويدرس العرض الذي عرضه عليه نابولي بينما من المنتظر أن يكشف عن قراره خلال اليومين المقبلين لتحديد مستقبله سواء بالإستمرارية رفقة ليستر أو إتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بالإنتقال لنابولي .

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