ريال مدريد يتأهب للرد على صفقة كوتينيو بإغراء محمد صلاح

2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … تتأهب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لصفقة قوية، بعد تعاقد الغريم برشلونة مؤخرًا مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بأغراء محمد صلاح من اجل الانضمام الى النادي الملكي .

ووفقا لموقع الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن النادي الملكي يريد الرد على غريمه الكتالوني بصفقة من العيار الثقيل، وستكون أيضًا من ليفربول.

وذكر الموقع: “يريد ريال مدريد الرد على توقيع برشلونة مع كوتينيو بصفقة كبيرة أخرى من ليفربول”.

واوضح: “النادي الإسباني مهتم جدًا بمحمد صلاح، اللاعب الذي يعتقد كثيرون أنه يستحق ارتداء قميص ريال مدريد، سيحاول مسؤولي الميرينجي إغراء الجناح المصري، والتعاقد معه، كما فعل برشلونة مع كوتينيو”.

يُذكر أن تقارير ربطت ريال مدريد أيضًا بإمكانية ضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، فيما تم الكشف مؤخرًا، عن أن صانع الألعاب يرفض تمديد تعاقده مع النادي اللندني، في انتظار تحرك جاد من إدارة العملاق المدريدي.

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