دورة كويونغ: عودة مشجعة لدجوكوفيتش بعد غياب طويل

2018/01/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتغلب دجوكوفيتش الاربعاء على النمساوي دومينيك تييم 6-1 و6-4 في دورة كويونغ الاسترالية الاستعراضية، حيث يستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع، التي تنطلق الاثنين وتوّج بلقبها ست مرات.

وهي المباراة الأولى لدجوكوفيتش منذ خسارته أمام التشيكي توماس برديتش في ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية في تموز/يوليو الماضي وابتعاده حتى نهاية العام بسبب إصابة في مرفقه الأيمن.

وذكر الصربي بعد الفوز "أشعر بأنني في حالة رائعة ومتلهف للعودة إلى الملعب"، مضيفاً "واجهت منافساً قوياً، كان اختباراً لي لتحديد مستواي ومعرفة نتيجة العمل الذي قمنا به، ويبدو أنه يسير بشكل جيد".

وكان من المقرر أن يشارك الصربي في دورة أبو ظبي الاستعراضية في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ودورة قطر مطلع العام الحالي، لكنه أعلن انسحابه منهما.

وأكد دجوكوفيتش أنه سيخضع مرفقه للاختبار خلال دورتين استعراضيتين في أستراليا قبل اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمها في بطولة أستراليا المفتوحة حيث سيسعى فيها للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب.

ويتشارك الصربي حالياً بالرقم القياسي مع الأسترالي روي إيمرسون (6 لكل منهما)، يليهما السويسري روجيه فيدرر (توج بخمسة القاب آخرها في 2017)، لكن إيمرسون توج بجميع ألقابه قبل تطبيق نظام الاحتراف عام 1968.

وتابع دجوكوفيتش "كان هنا شك، خاصة بعد أن انسحبت من الأسبوع الأول هذا العام، أنا شخصياً لم

أكن أعرف ما كان سيحدث، قمنا ببعض العلاج ولحسن الحظ أنا هنا وآمل في الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة بأن يكون كل شيء على ما يرام وأن أصبح جاهزاً لبطولة أستراليا".

واعترف الصربي (30 عاماً) الذي تراجع إلى المراكز الرابع عشر في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين أنه يتعين عليه العمل أكثر "لا أقول إنني جاهز بنسبة مئة بالمئة، يمكنني قول ذلك فقط عندما أخوض غمار الدورات".

من جهته، كان تييم وصل مساء الاثنين إلى ملبورن آتياً من الدوحة بعد معاناته لأربعة أيام من الأنفلوانزا، وأكد أنه "يعاني من الارهاق وأن بدايته في المباراة كانت بطيئة".

وفي الدورة ذاتها، فاز الأسترالي ماثيو أبدين على الكرواتي مارين سيليتش 6-7 (3-7) و6-4 و7-5، والقبرصي ماركوس بغداديس على الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6-4 و3-6 و6-3.

ولدى السيدات، فازت السويسرية بليندا بنسيتش على الصينية وانغ تشين يو 7-6 (7-5) و6-4.

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