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عرض صيني يُهدد بقاء عمر خربين في الهلال
2018/01/10 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماجد جزر    فيسبوك      تويتر كشفت تقارير صحفية سعودية عن تلقي مهاجم الهلال السوري عمر خربين عرضا من أحد الأندية الصينية تصل قيمته إلى 45 مليون ريال.

 ولم تكشف التقارير عن مدة العقد، علما أن خربين كلف خزينة الزعيم 44 مليون ريال لاستقطابه من الظفرة الإماراتي.

وفي إطار أخر كشف وكيل أعمال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال العُماني علي الحبسي عن تلقىه عرضيين من ناديي نوتنجهام فوريست الذي يلعب في الدرجة الأولى الإنجليزية، ومواطنه سندرلاند المشارك في الدرجة الممتازة، وذلك للاستفادة من خدمات الحارس المخضرم .مواد متعلقة العابد يطير إلى باريس من أجل رحلة علاجية لويس سييرا يُجهز هذا الثنائي لمواجهة الهلال الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الاتحاد في الكلاسيكو استقلال طهران الإيراني يختار ملعبه المحايد لمواجهة الهلال

 وكشفت التقارير أن العرض المالي المقدم من نادي نوتنجهام يبلغ 457 ألف ريال أسبوعيا.

وعلى صعيد تحضيرات الفريق لمباراته أمام الاتحاد بعد غد ضمن الجولة الـ17 للدوري السعودي للمحترفين تأكد غياب لاعب الوسط نواف العابد بعد أن أكدت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

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