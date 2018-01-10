أحمد الديين - الكويت الجديدة برؤية تقدمية

2018/01/10 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الديين كلمة الاستاذ أحمد الديين الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية في ندوة: الكويت الجديدة برؤية تقدميةالكويت الجديدة ليست مجرد حلم، بل هي حاجة ملحة وضرورة موضوعية… الكويت الجديدة هي البديل الوطني والديمقراطي والاستراتيجي الذي يجب أن نعمل من أجل تحقيقه إذا أردنا تجاوز الوضع القائم الذي آلت إليه الكويت اليوم وذلك جراء تحكم مصالح القوى الطفيلية في مختلف مفاصل الدولة وهيمنتها على مراكز ال......

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