البنك الدولي يركز على تمويل ثلاث مجالات في العراق

2018/01/10 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلن مسؤولون في البنك الدولي، تحديد البنك ثلاثة مجالات للتركيز المحتمل للتمويل في العراق.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ترأس الورشة الخاصة بسياسة تمويل المشاريع بين البنك الدولي وممثلين عن الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية بالمشاريع الاستثمارية".واكد العلاق بحسب البيان ان "الورشة تهدف للوصول الى آلية تمويل مشاريع إعادة اعمار العراق،" مؤكدا ان "المؤتمر الذي ستستضيفه الكويت منتصف الشهر المقبل، سيشهد تقديم خطة شاملة للاستثمار بهدف إعادة الاعمار والتنمية في العراق".واوضح ان "الحكومة لديها خطة شاملة للاستثمار ستقدمها في المؤتمر لاعمار القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية، لا سيما وان العراق سيتعامل مع بنوك وجهات دولية".وأشار الى "ملف الحاجات الإنسانية لادارة التمويل وفي مقدمتها البنك الدولي والمصارف العاملة في العراق".من جهتها اشارت مديرة مكتب البنك الدولي في العراق يارا سالم، الى انجاز مقترح دراسة استراتيجية للتمويل المشترك لصندوق تمويل العراق.واستعرض عدد من المسؤولين في البنك الدولي آلية الاستراتيجية وكيفية عملية التمويل، والمبادئ الخاصة بالتمويل المتضمنة تنويع المصادر والاعانات الذكية للاستفادة من الأموال والمنح، والمصداقية مع الشركات والمستثمرين، اذ حدد البنك الدولي ثلاثة مجالات للتركيز المحتمل للتمويل، وهي القطاع الخاص، والقطاع العام، والتمويل المبتكر".

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