النفط تعلن قرب إستئناف صادرات حقول كركوك

2018/01/10 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...كشفت وزارة النفط، الأربعاء، قرب استئناف صادرات النفط من حقول محافظة كركوك بعد فرض الأمن والسيطرة الاتحادية في المحافظة في 16 من تشرين الاول الماضي.

ونقل بيان لأعلام الوزارة تلقته "عين العراق نيوز "عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب تأكيده "حرص الوزارة على تأهيل وتطوير المنشآت والحقول النفطية في محافظة كركوك بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقولها واستئناف الصادرات، وان الوزارة قطعت شوطا مهما في تأهيل المنشآت النفطية في كركوك".

وذكر الحطاب خلال تفقده للمنشآت النفطية في محافظة كركوك ان "الوزارة وضعت خطط طموحة لتأهيل المنشآت النفطية وتطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل الخزانات ومحطات الضخ والانابيب النفطية الناقلة للنفط الخام والمشتقات النفطية".

واوضح حطاب ان "وزير النفط قد أوعز بتسخير جميع الامكانيات المتاحة من اجل دعم المشاريع النفطية في محافظة كركوك وبتشكيل فرق متابعة وأشراف من قبل الوكلاء والمسؤولين في الشركات النفطية الاخرى لزيارة المحافظة بهدف المعايشة والمتابعة اليومية لعمليات التأهيل والتطوير الجارية في الحقول والمنشآت النفطية والمصافي وخطوط الانابيب والتوزيع وغيرها".

وتابع وكيل الوزارة انه "التقى محافظ كركوك راكان الجبوري وبحث معه أهمية تظافر جهود جميع الجهات المعنية من اجل تحقيق الاهداف وخطط النهوض بالصناعة النفطية والغازية في المحافظة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وكان وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج قد تفقد عدد من المنشآت النفطية في شركات نفط ومصافي وغاز الشمال، فضلا عن خطوط الانابيب وتوزيع المنتجات النفطية والحفر وشرطة الطاقة، والتقى المسؤولين والعاملين هناك ناقلا تحيات وزير النفط لهم.

هذا ويرافق وكيل الوزارة في زيارته ومعايشته في شركة نفط الشمال كل من المفتش العام والمسؤولين في شركة خطوط الانابيب النفطية وشركة توزيع المنتجات النفطية ونفط الشمال ومدير عام شرطة الطاقة.انتهى1

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